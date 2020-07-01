كورونا يتسبب بإلغاء مباراة أورينبورغ ضد أورال في الدوري الروسي

كورونا يتسبب بإلغاء مباراة أورينبورغ ضد أورال في الدوري الروسي

روسيا – أعلنت رابطة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إلغاء مباراة أورينبورغ وضيفه أورال، بسبب إصابة 10 من لاعبي أصحاب الأرض بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مباراة أورينبورغ وضيفه أورال مقررة اليوم ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن مباراة أورينبورغ ضد كراسنودار في الأسبوع الماضي (الجولة 24) تم تأجيلها أيضا بسبب اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي أورينبورغ.

ويتذيل أورينبورغ فرق الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يحتل فريق أورال المركز العاشر برصيد 28 نقطة على جدول الترتيب الذي يتصدره زينيت برصيد 56 نقطة.

المصدر: rsport.ria.ru