ليبيا – قال المحلل السياسي والأمني العقيد وائل الشهاوي إن الاجتماع الذي تعقده القبائل الليبية بشكل موسع لها فd مصر خلال أيام لبحث التدخلات العسكرية التركية فd البلاد بالإضافة للتنسيق والتشاور وترتيب صفوف أبناء القبائل لتحرير ليبيا من المرتزقة والمسلحين الطامعين في الثروات الليبية يعد صفعة كبرى على وجه الإرهابيين وقطر وتركيا.

الشهاوي وفي بيان له نقله موقع “البوابة نيوز” المصري أمس الثلاثاء أوضح أن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أهمية القبائل الليبية ودورها الوطني الحيوي والهام شجع عددا كبيرا من قبائل ليبيا من كافة المدن والأقاليم سيشاركون بشكل فاعل في اجتماع القبائل بمصر مما أدى إلى رغبة عدد كبير من شيوخ وأعيان ليبيا ف المشاركة بالاجتماع الذى سيحدد الآلية التي ستتحرك بها قبائل ليبيا لمواجهة الأتراك.

وأكد المحلل السياسي على رغبة أنقرة في ابتزاز الدول الأوروبية عبر نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا مما يهدد أمن واستقرار الجنوب الأوروبي بالكامل.