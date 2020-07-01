إيطاليا – أعلنت شركة “إيني” الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها نجحت في حفر أول بئر استكشافي في منطقة امتياز شمال الحماد بالمياه المصرية في دلتا النيل باسم “بشروش”.

وجاء الكشف الجديد بالتعاون مع شركة بي بي البريطانية وتوتال الفرنسية.

ويقع الاكتشاف الجديد على عمق 22 مترا من المياه المصرية، ويبعد 11 كم من الساحل و12 كم شمال غرب من حقل “نوروس” وحوالي 1 كم غربا من حقل بلطيم الجنوبي الغربي.

وبحسب البيان فإنه تم اكتشاف عمود من الغاز بسمك 152 مترا، وسيخضع هذا البئر للإنتاج.

وقالت الشركة إنها ستبدأ مع شركائها “بي بي” و”توتال الفرنسية” وبالتعاون مع قطاع البترول المصري في فحص خيارات تطوير هذا الاكتشاف.

وبحسب الشركة فإنها ستواصل الاكتشاف في منطقة “نوروس” الكبرى، من خلال حفر بئر جديد هذا العام في امتياز أبو ماضي الغربي.

المصدر: مصراوي