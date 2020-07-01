ليبيا – شدد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا،مضيفا أنه لابد من العمل على إطلاق تسوية سياسية بمشاركة دول الجوار العربية والإفريقية والمتوسطية وعلى رأسها مصر.

موسى وفي تصريحات خاصة لـ”بوابة أخبار اليوم” المصري أمس الثلاثاء أوضح أن التسوية السياسية يجب أن تفضي إلى احترام إرادة الليبيين وعدم التدخل في شؤونهم وضمان عدم استغلال ثرواتهم بمختلف الطرق غير المشروعة.

واختتم حديثه قائلا:”يجب أن تنفذ قرارات مؤتمر برلين الذي قضى بوقف إطلاق النار وتسوية ليبية ليبية وبالتالي يجب إدراك الرسالة التي صدرت عن إعلان القاهرة عن أهمية الحل السياسي للوضع في ليبيا”.