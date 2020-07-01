إسبانيا – وجه آلان غريزمان، والد أنطوان نجم برشلونة الإسباني، انتقادات لكيكي سيتين المدير الفني للفريق الكتالوني، عقب مباراة أتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من “الليغا”.

ولم يدخل غريزمان أساسيا في مباراة فريقه الحالي (برشلونة) مع فريقه السابق (أتلتيكو) في مباراة الأمس، ودفع به المدرب إلى أرضية الملعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن سيتين أجبر غريزمان على الإحماء طوال الشوط الثاني من المباراة، ثم دفع به في الدقيقة الأخيرة.

وقال سيتين بعد المباراة: “سأتحدث إلى غريزمان، لكنني لن أعتذر له على ما حدث”.

وأعاد غريزمان الأب نشر ما قاله سيتين على حسابه في “إنستغرام”، معلقا: “كي تتحدث يجب أن تمتلك مفاتيح الشاحنة. أنت مجرد راكب”.

ويشير والد غريزمان إلى أن سيتين فقد السيطرة على الفريق الكتالوني، كما قالت العديد من التقارير الصحفية.

وحذف غريزمان الأب المنشور في وقت لاحق.

أما ثيو شقيق غريزمان فغرد أيضا على واقعة مشاركة أنطوان في الدقيقة الأخيرة، قائلا: “دقيقتان.. أريد أن أبكي حقا”.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وهو تعادل بطعم الخسارة لبرشلونة الذي يحاول الحفاظ على لقب الدوري في خزائنه للسنة الثالثة على التوالي، واللحاق بالمتصدر الحالي غريمه التقليدي ريال مدريد.

المصدر: وكالات