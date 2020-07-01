إسرائيل – افاد وزير الطاقة الإسرائيلي عن حزب “الليكود”، يوفال شتاينتس، إن تطبيق خطة بسط إسرائيل لسيادتها على أجزاء من الضفة الغربية “سيتم خلال الأشهر القادمة”، وفقا لما نقلته مراسلة RT.

ويضاف تصريح شتاينتس، لإعلان وزير الخارجية، غابي أشكنازي، الذي قال إنه لا يتوقع اتخاذ أي خطوات اليوم الأربعاء للبدء بفرض تل أبيب سيادتها على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أشكنازي في رده على سؤال عما إذا كانت حكومة إسرائيل ستشرع في تطبيق إجراءات الضم اليوم، في الموعد المطروح سابقا من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “يبدو لي أن هذا الأمر ليس مرجحا.. لا أتوقع أن تأتي اليوم أي خطوات بشأن الضم”.

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إلى أن “المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لمناقشة تطبيق (السيادة) على مستوطنات الضفة، وحتى ذلك الحين ستبلور القيادة السياسية موقفها”.

وسبق أن تعهد نتنياهو مرارا بالبدء اليوم 1 يوليو بتطبيق إجراءات ضم المناطق الفلسطينية المحتلة بموجب “خطة السلام” التي نشرها البيت الأبيض في يناير (المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”)، بما يشمل نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة.

المصدر: RT + وكالات