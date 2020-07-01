ليبيا – أجرى وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج اتصالاً هاتفياً مع رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين أمس الثلاثاء وقد بحث الجانبين آخر التطورات السياسية والميدانية في ليبيا وكذلك تطورات الأوضاع في فسطين.

الحويج أثنى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على دور فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير الذي صدر عنه قرار جامعة الدول العربية رقم 8523 والذي تبنى (إعلان القاهرة) ومخرجات برلين لتسوية سياسية شاملة تنهي حالة الفوضى وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

وأكد على أن الشعب الليبي يقف مع حقوق الشعب الفلسطيني وأن لا سلام سيعم المنطقة طالما هناك قوة ظالمة تسلب الأراضي من أهلها وأن ليبيا مع كل المبادرات التي تنصف الشعب الفلسطيني وتحرره من العدو ” الإسرائيلي” المحتل.

من جهة أخرى أكد المالكي بأن الشعب الفلسطيني ماضي في كفاحه من أجل نيل حريته وان ليبيا وفلسطين عدوهم المشترك هو الجماعات الإرهابية المتطرفة بغض النظر عن جنسيتها أو عقيدتها و التي تقف ضد أي حل لأي قضية سواء الفلسطينية ام الأزمة في ليبيا، مؤكداً حق ليبيا في مواجهة العدوان الأجنبي والمرتزقة الارهابيين الأجانب وتفكيك المليشيات وقيام دولة القانون والمؤسسات.

كما تقدم بالشكر على ما تقوم به الحكومة الليبية من إهتمام بأوضاع الجالية الفلسطينية ومعاملتهم معاملة الليبيين في كافة مناحي الحياة المعيشية

وفي نهاية الإتصال إتفق الجانبين على ضرورة تكثيف الإتصالات بينهما وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في القضايا الدولية والإقليمية .