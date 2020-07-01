ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأربعاء في القبة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس لمناقشة حلول الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين بحضور وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي أشار إلى أن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل إنهاء الأزمة الليبية، كما ناقش اللقاء مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاث.

وبدوره،أعرب وزير الخارجية اليوناني عن ترحيبه بهذه المبادرة ودعم بلاده لها ولأي حل سياسي للأزمة في ليبيا ومجدداً استنكار بلاده للغزو التركي، مؤكداً على أن وجود قوى أجنبية وتدخل أجنبي في ليبيا لا يؤدي إلى أي حل ويتناقض مع القانون الدولي ولا يخلق مستقبل أفضل للشعب الليبي.

وأعرب الوزير اليوناني عن اعتقاده الدامغ بوجود فرصة لإيجاد حل بقيادة ليبية لهذه الأزمة فقط من خلال رحيل جميع القوى الأجنبية وخاصة تركيا من ليبيا، معلناً دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة القاهرة، وأن من حق ليبيا الدفاع عن نفسها ضد أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها.

وأشار إلى أن الموقف المبدئي لليونان في الخلاف مع تركيا هو أن القانون الدولي وقانون البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحديد المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، منتقداً الاتفاق الذي أبرمه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بما يضر بمصالح ليبيا واليونان معاً.

كما أفصح الصافي عن أن اللقاء تناول عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهميتها في فتح مجالات أوسع بين ليبيا واليونان في مختلف مجالات التعاون المشترك،مؤكداً بأن اللقاء خلص إلى الاتفاق على فتح قنصلية لليونان في ليبيا.

ومن جانبه، نوّه الحويج أن اللقاء نقل فرصة سانحة للتنسيق المشترك في مواجهة العدوان التركي وفرصة للعمل علي تسوية سياسية شاملة وفقا لاعلان القاهرة ومخرجات برلين.

وذكر وزير الخارجية اليوناني خلال لقائه بصالح أن هذا الاتفاق باطل لكون بالدرجة الأولى لم يقره مجلس النواب وهو السلطة التشريعية الوحيدة المعترف بها في ليبيا.

يُشار إلى أن السراج وقع اتفاقاً مع تركيا في نوفمبر 2019 يسعى إلى إقامة منطقة اقتصادية خاصة من شاطئ تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى شاطئ ليبيا الشمالي الشرقي ويشق ممراً بحرياً ويمهد الطريق لأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة لنهبه.