مصر – ما زالت الأزمة المثارة بين إدارتي الأهلي والزمالك بسبب لقب نادي القرن الإفريقي تشهد فصولا جديدة آخرها نادي القلعة الحمراء خاطب وزير الرياضة المصري لإزالة لافتة نادي القرن من غريمه.

وطالب مجلس إدارة الأهلي في خطاب رسمي لوزارة الرياضة، بالتدخل من أجل إزالة لافتة الزمالك “نادي القرن الحقيقي”، التي وضعها مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء على محيط ناديه وأعلى مبانيه.

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم “أرسلت إدارة النادي اليوم مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل الفوري والاضطلاع بمسؤولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادي الزمالك بإزالة لافتات (نادي القرن) التي قام بوضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه”.

وأضاف: “ما حدث يعد اعتداء صارخا على حقوق النادي الأهلي الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية وفقا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. وما زالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية”.

وشدد النادي الأحمر، على أن هذا التعدي غير مسؤول بالمرة، وسيقوم باتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوقه، مؤكدا أنه لن يسمح لأي كائن بالمساس بها.

وكشف بيان الأهلي: “جاء في مذكرة الأهلي أن رئيس الزمالك تعدى على حقوق الأهلي بالمخالفة للوائح والقوانين، هو أمر ينذر بإشعال فتنة كبرى بين جماهير الناديين”.

وأكمل: “وزير الرياضة هو المختص والمنوط بالتحقق من تطبيق الهيئات الرياضية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وهو المنوط أيضا بالإشراف على الهيئات الرياضية إعمالا بالقانون 71 لسنة2017”.

وواصل بيان الأهلي: “وزير الرياضة مطالب باتخاذ اللازم قانونيا لإزالة هذه اللافتات من محيط نادي الزمالك وأعلى مبانيه، ومن بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية، وكذا إزالتها من الموقع الرسمي لناديهم”.

وأوضح: “شدد الأهلي على أن هذا التعدي غير مسؤول بالمرة، وسيقوم باتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوقه، مؤكدا أنه لن يسمح لأي كائن المساس بها”.

وأتم البيان: “هذا وكان النادي قد أرسل إنذارا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي، لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية”.

مشددا على أن الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية