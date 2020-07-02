ليبيا – كشف وزير الخارجية التركي مولود أوغلو اليوم الخميس عن رؤية بلاده للحل لإنهاء الأزمة في ليبيا، مبديا رغبة أنقرة في العمل مع الدول الأخرى وبينها فرنسا للوصول إلى حل في ليبيا.

أوغلو وفي مؤتمر صحفي مشترك من نظيره الألماني هايكو ماس في برلين وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس قال:” نريد العمل مع الدول الأخرى في ليبيا بما فيها فرنسا.. الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية”.

وأوضح أن بلاده تقدم استشارات عسكرية لحكومة الوفاق في إطار الاتفاق المبرم معها، زاعماً في الوقت نفسه أن فرنسا تزود “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بالسلاح.

ومن جانبه، قال ماس:” إن لتركيا تأثير على حكومة فائز السراج ونريد الاستفادة منه وفيما يتعلق بحفتر هناك أطراف مؤثرة عليه ونريدها أن تقنعه بالجلوس إلى طاولة التفاوض مجددا “.