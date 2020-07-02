ليبيا – قال رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا إن إجمالي الودائع التي قدمها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لتركيا بلغت 8 مليارات دولار.

الآغا وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس أوضح أن الاجتماع الذي عقده الكبير مع محافظ البنك المركزي التركي ووزير المالية التركي هو لوضع الصيغة التنفيذية للاتفاقية الموقعة من جانب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والتي تدور حول تعويض الشركات التركية المتعاقدة مع الدولة الليبية إبان حكم الرئيس الراحل معمر القذافي والتي قد تصل قيمتها لحوالي ثلاثة مليارات دولار.

واعتبر الآغا أن الصورة التي جمعت بين أردوغان والصديق الكبير تبعث برسالة إيجابية للشركات التركية بأن الرئيس التركي قد نجح في كسب تعويضات لها كما أنها تكشف بشكل صارخ هيمنة تركيا على موارد ليبيا وثرواتها.