إيطاليا – أمطر إنتر ميلان شباك ضيفه بريشيا بستة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت، امس ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

جاءت أهداف الإنتر مناصفة بين شوطي المباراة، حيث افتتح أشلي يونغ أهداف المباراة مبكرًا في الدقيقة 5، أتبعه التشيلي ألكسس سانشيز بهدف ثان من ركلة جزاء عند الدقيقة 20.

واختتم أمبروسيو ثلاثية الإنتر في الشوط الأول بهدف من صناعة المتألق أشلي يونغ.

وفي الدقيقة 52 من الشوط الثاني، أحرز روبيرتو غاليارديني الهدف الرابع لأصحاب الأرض، قبل أن يُضيف البديل الدانماركي كريستيان إريكسن الهدف الخامس بالدقيقة 83.

وتكفل أنطونيو كاندريفا بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 88 مستغلا تمريرة من إريكسن.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 64 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الوصيف و8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما توقف رصيد بريشيا عند النقطة 18 في المركز الأخير.

الأناضول