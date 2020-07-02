مصر – نفت وزارة المالية المصرية ما تردد من أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا، موضحة أن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بالقانون بعد موافقة مجلس النواب.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك أو الفوائد المتحققة عبر الودائع وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.

كذلك نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، موضحة أن موازنة العام المالي 2020/2021 شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار جنيه في موازنة 2019/2020.

المصدر: “اليوم السابع”