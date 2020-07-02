ليبيا – تفقد مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة الصحة بالحكومة الليبية محمد الجبالي اليوم الخميس سير العمل بمستشفى المنصورة للأمراض الصدرية ببلدية شحات المخصص لعلاج مصابي كورونا المستجد.

الجبالي أطلع بحسب المكتب الإعلامي للصحة الليبية على الاستعدادات ومدى توفر المستلزمات الطبية وللتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وبحسب المكتب الإعلامي تأتي الزيارة تنفيذًا لكتاب ووزير الصحة سعد عقوب بشأن التأكيد على حالة الجاهزية الكاملة لمراكز علاج مصابي فيروس كورونا والوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” والتعامل معها .

واستمع الجبالي خلال الزيارة إلى شرح وافي حول عمل أقسام المستشفى التي وصل عدد أسرة مرضى فيروس كورونا بها إلى 64 سرير بالإضافة إلى أسرة العناية المتوسطة والمركزة كما تفقد غرفة العناية المركزة واطمئن على حالة بعض المرضى ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية،مشددا على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل بالمستشفى لسد الاحتياجات وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى.

وواصل مدير ادارة الموارد البشرية جولته بتفقد اوضاع المرضي والتقى بمدير المستشفى والأطباء المشرفين على العزل بها واستمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة الطبية الاستشارية وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

واستكمل الجبالي جولته تفقد مخزن المستلزمات والمهمات الطبية وشاهد أنواع المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفى العزل للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات لسد الاحتياجات المحلية فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية وتفعيل بوابات التعقيم بجميع الاقسام لحماية المرضى والأطقم الطبية ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وشدد على ضرورة إتباع الفرق الطبية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتشديد على منع الزيارات الخاصة بالمرضى.

وقام بمراجعة إجراءات التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا “كوفيد 19 “بالمستشفى وحرص على الاستماع إلى المرضى بالأقسام الداخلية للتأكد من مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

مدير إدارة الموارد البشرية شدد على ضرورة تنفيذ كافة تعليمات وزير الصحة بشأن توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم وتلبية أي احتياجات طبية لهم مع التأكيد على الالتزام الكامل بخط السير لكل من الحالات المرضية في التخصصات الأخرى داخل المستشفى وحالات الأمراض التنفسية والتأكيد على ارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية في التعامل مع جميع الحالات المرضى.