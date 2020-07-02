العراق – أعلنت وزارة الخارجية العراقية، امس أن الحكومة المصرية أبدت استعدادها لتجهيز العراق بالمعدات الطبية لمواجهة كورونا.

وذكر بيان للوزارة أن “سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الدليمي، التقى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي”.

وأضاف أن الطرفين “بحثا آليات الإعداد والتنسيق لانعقاد اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة المقرر عقدها في بغداد لتفعيل ملفات التعاون الثنائي بمختلف المجالات”.

وتابع أن رئيس الوزراء المصري أعلن “استعداد بلاده الفوري لتجهيز العراق بالمعدات الطبية والمستلزمات التي تساعد في مواجهة فايروس كورونا، ووجه بتخفيف تكاليف العلاج للمصابين من الجالية العراقية المقيمة في مصر”.

المصدر: RT