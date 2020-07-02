مصر – اكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، إن السودان يتخوف من انهيار مفاجئ محتمل لسد النهضة الإثيوبي، والذي يمكن أن يؤدي إلى غرق البلاد بالكامل.

وكشف عبد العاطي، في حوار لبرنامج “مساء DMC”، تم بثه امس أن مصر نفذت محاكاة لانهيار السد في جامعة القاهرة وبعض المراكز البحثية، أظهر احتمالات كبيرة بأن الانهيار سيصنع موجة بارتفاع 26 مترا قد تؤدي لإغراق السودان.

وذكر الوزير أن ثمة مشاكل في أمان سد النهضة وأن بعض الدراسات طلبت إضفاء تعديلات، والإثيوبيين قالوا إنهم نفذوا المرحلة الأولى منها، أما باقي المراحل فقال إنه “لا يوجد شفافية في عرضهم للموقف الحقيقي”.

ودعا الوزير إثيوبيا إلى إبداء حسن النوايا عبر توقيع اتفاقية تضمن للسودان حمايته من الغرق أو التضرر، ولمصر أمنها المائي. وأشار إلى تمسك القاهرة بالتفاوض إلى نهاية، مشيرا إلى أن بلاده “لم تتعنت أبدا في أي جولة حوار، وترحب دائما بالتعاون في إنشاء أي سد في المستقبل”.

المصدر: RT