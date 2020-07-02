الكويت.. انتحار مسلح “أم الهيمان” بإطلاق النار على رأسه بعد محاصرة الشرطة له

الكويت.. انتحار مسلح “أم الهيمان” بإطلاق النار على رأسه بعد محاصرة الشرطة له

الكويت – انتهت عملية محاصرة مسلح “أم الهيمان” في الكويت بانتحاره بإطلاق النار على نفسه داخل منزله، بعد أن حاصرته الشرطة بمنطقة علي صباح السالم، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن” الكويتية، اليوم.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة الكويتية أن مسلح “أم الهيمان” عسكري سابق، وعندما شعر أنه محاصر ويخوض معركة خاسرة سلفا، أقدم على إطلاق النار على نفسه وقد أصاب نفسه في الرأس.

وكانت قوات الأمن الكويتية قد أعلنت عن ملاحقة أحد الأشخاص المطلوبين وهو يحمل سلاحا ناريا، حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.

وذكرت معلومات أن مسلح “أم الهيمان” تبادل إطلاق النار الكثيف، لفترة طويلة من الوقت تخطت 6 ساعات مع قوات الشرطة التي حاصرت منزله.

وسيطرت حالة من الهلع على منطقة أم الهيمان بالكويت، بعد إطلاق المسلح النار علي منزل مواطن آخر دون معرفة الأسباب، فقام أهالي المنطقة بإبلاغ الشرطة التي وصلت على الفور، حيث تم الاشتباك مع قوات الأمن.

المصدر:”الوطن”