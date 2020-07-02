ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

المكتب الإعلامي لمجلس الدولة وفي بياناً له ذكر:”تمت مناقشة ما خلفه عدوان المجرم حفتر على العاصمة طرابلس من أضرار في البنى التحتية وممتلكات المواطنين وجرائم ضد الإنسانية أبرزها المقابر الجماعية في ترهونة وزرع للألغام في منازل المدنيين جنوب العاصمة طرابلس”.

كما تناول الاجتماع دور الاتحاد الأوروبي في إنجاح العملية السياسية في ليبيا.