النفط يواصل ارتفاعه بعد بيانات أمريكية

النفط يواصل ارتفاعه بعد بيانات أمريكية

الولايات المتحدة – واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعها بعدما أظهرت بيانات أمريكية هبوطا حادا في مخزونات الخام بشكل أكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.21% إلى 42.12 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.13% إلى 39.87 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بواقع 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 533.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين أشارت إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل.

المصدر: “نوفوستي”