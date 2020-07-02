انجلترا – تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف دون رد، امس في مباراة ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح اليونايتد التسجيل عبر متوسط ميدانه ماسون غرينوود في الدقيقة 16، قبل أن يُضيف البرتغالي برونو فيرنانديز هدفًا ثان عند الدقيقة 29.

ومع مرور الخمس دقائق الأولى من عمر شوط المباراة الثاني، أمن برونو فيرنانديز فوز الضيوف بهدف ثالث، انتهت عليه نتيجة اللقاء.

بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 52 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 33 في المركز الخامس عشر.

الأناضول