ليبيا – إفتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء مركز الأورام وأمراض الدم بمستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء إضافة إلى عدد من الأقسام الجديدة بالمستشفى.

الحكومة الليبية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن افتتاح قسم الأورام وأمراض الدم لأول مرة بمستشفى الثورة المركزي التعليمي – البيضاء سيقدم خدماته لكافة المرضى،موفراً عليهم مشاق السفر والتعب على أن يقدم خدماته بشكل دوري ومستمر لكافة المترددين.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير مستشفى الثورة بشكل مستمر لتحسين وتطوير كافة الخدمات والارتقاء بها.

وفي هذا الصدد،افتتح الثني والوفد المرافق له قسم حديثي الولادة وعناية الأطفال بالمستشفى ومركز التبرع بالدم بعد صيانته حيث جرت في الفترة الماضية عملية تجهيز العناية المستقلة والحديثة لقسم الأطفال بالمستشفى بسعة سريرية أكبر تحوي أجهزة جديدة ومتطورة.

وتقدم الأقسام التي تم افتتاحها خدماتها للمدينة والمدن والمناطق المجاورة ضمن سياسة الحكومة التي انتهجتها لتوطين العلاج في الداخل.

هذا وحضر مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبدالمطلب ثابت ووزير الصحة سعد عقوب وزير الحكم المحلي عادل الزايدي إضافة إلى مدير عام المستشفى عبدالرحيم مازق وعدد من المسؤولين.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.