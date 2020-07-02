ليبيا – إفتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء مركز الأورام وأمراض الدم بمستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء إضافة إلى عدد من الأقسام الجديدة بالمستشفى.
الحكومة الليبية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن افتتاح قسم الأورام وأمراض الدم لأول مرة بمستشفى الثورة المركزي التعليمي – البيضاء سيقدم خدماته لكافة المرضى،موفراً عليهم مشاق السفر والتعب على أن يقدم خدماته بشكل دوري ومستمر لكافة المترددين.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير مستشفى الثورة بشكل مستمر لتحسين وتطوير كافة الخدمات والارتقاء بها.
وفي هذا الصدد،افتتح الثني والوفد المرافق له قسم حديثي الولادة وعناية الأطفال بالمستشفى ومركز التبرع بالدم بعد صيانته حيث جرت في الفترة الماضية عملية تجهيز العناية المستقلة والحديثة لقسم الأطفال بالمستشفى بسعة سريرية أكبر تحوي أجهزة جديدة ومتطورة.
وتقدم الأقسام التي تم افتتاحها خدماتها للمدينة والمدن والمناطق المجاورة ضمن سياسة الحكومة التي انتهجتها لتوطين العلاج في الداخل.
هذا وحضر مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبدالمطلب ثابت ووزير الصحة سعد عقوب وزير الحكم المحلي عادل الزايدي إضافة إلى مدير عام المستشفى عبدالرحيم مازق وعدد من المسؤولين.
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