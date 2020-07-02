ليبيا – عقدت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء أمس الأربعاء اجتماعها العادي الأول للعام 2020 برئاسة فائز السراج وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ومن بينهم عضو الرئاسي عبد السلام كاجمان ووزير تخطيط الوفاق الطاهر الجهيمي ومندوبين من ديوان المحاسبة.

أعضاء الجمعية إستعرضوا بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق ما تضمنه جدول الأعمال ويشمل اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020 وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

‎وتم خلال الاجتماع اعتماد الميزانية وفق ضوابط محددة تستهدف ترشيد الانفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها بالاداء الفعلي.

‎وفيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء فقد اعتمدت الجمعية المعايير اللازمة وآلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما يكفل الشفافية في الاختيار وتوفر الشروط الموضوعية اللازمة مثل الخبرة والسيرة المهنية وقد حدد الـ 19 من شهر يوليو لعقد اجتماعين للجمعية العمومية الأول غير عادي للنظر في تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة والثاني اجتماع عادي يتم فيه اختيار مجلس الإدارة الجديد.