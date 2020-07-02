إسبانيا – شن مهاجم منتخب فرنسا السابق، كريستوف دوغاري، هجوما حادا بحق قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب ما يتعرض له مواطنه، مهاجم البرسا أنطوان غريزمان، في الآونة الأخيرة.

وصدم دوغاري العديد من رواد الإنترنت من خلال الحديث عن ميسي خلال مناقشة وضع غريزمان داخل “كامب نو” الحالي وما يتعرض له من قبل مدرب الفريق كيكي سيتين.

وقال مهاجم منتخب الديوك الحائز على كأس العالم 1998 في تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “غريزمان، مم تخاف؟ من فتى يبلغ طوله مترا ونصف مصاب بالتوحد؟ غريزمان يمكنه وضع ميسي في فمه إذا كانت هناك مشكلة”.

وأضحت مشاركة اللاعب الفرنسي، في الدقائق الأربع الأخيرة من مباراة برشلونة الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد، حديث الصحافة الفرنسية التي انتقدت مدرب الفريق كيكي سيتين.

واتهم دوغاري، المعروف باستخدام لغة جريئة في تصريحاته، مدرب برشلونة بأنه السبب في معاناة غريزمان، حيث قال: “إنه مدرب مترنح، سيتين شخص لطيف للغاية، لكنه دون المستوى، ولا يعرف كيف نقوم بهذه الأمور، الوضع في برشلونة أثر عليه، أنا متأكد أنه ليس لديه أي شيء ضد غريزمان، لكنه ببساطة غير كفء”.

ورد سيتين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة التعادل أمام أتلتيكو مدريد 2-2 أنه سيتحدث إلى غريزمان لأنه يتفهم إحباطه، لكنه لن يتقدم باعتذار إليه، لأنه قرار “عليه تحمل مسؤوليته”.

وشارك غريزمان الذي انضم إلى برشلونة بداية الموسم قادما من أتلتيكو في صفقة بلغت 120 مليون يورو، كبديل للمرة الثالثة في أربع مباريات، وسجل 14 هدفا في 43 مباراة.

المصدر: lequipe