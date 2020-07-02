ليبيا – اتهم أمين عام حركة “الشعب” التونسية زهير المغزاوي حركة “النهضة” بالسعي إلى تقسيم التونسيين وإقحام تونس في سياسة المحاور من خلال تمسكها بدعم حكومة الوفاق، معتبراً أن الأخيرة فقدت شرعيّتها.

المغزاوي علق وفقاً لموقع “إرم نيوز” على الخلاف المتصاعد خلال الآونة الأخيرة بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد حول الملف الليبي، قائلاً إن “حركة النهضة في تعاطيها مع الملف الليبي لا تبحث عن مصلحة تونس بل عن مصلحة حليفتيها قطر وتركيا”.

وأضاف: “نحن نعتقد أن ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارته الأخيرة إلى فرنسا يعبر عن موقف التونسيين الذين يريدون الاستقرار في ليبيا وأن يكون الحل ليبيا لأن استقرار ليبيا ينتج عنه استقرار تونس وعودة الدولة في ليبيا ينتج عنها انتعاش الاقتصاد في تونس”.

كما تابع أن “رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لا شرعية له لأن شرعيته مستمدة من اتفاق الصخيرات الذي ينص على مدة سنة، والنهضة اليوم تتحدث عن حكومة السراج لكنها لا تتحدث عن برلمان طبرق الذي يحظى أيضاً بشرعية اتفاق الصخيرات”.

وأوضح المغزاوي أنهم مختلفون مع حركة النهضة التي عليها أن تفهم أن السياسة الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية وعليها كطرف في الحكومة أن يكون موقفها من الملف الليبي ومن السياسة الخارجية متوافقاً مع الموقف الرسمي التونسي لكن ما يتم وما تقوم به الحركة هو تقسيم التونسيين في التعاطي مع الملف الليبي ومحاولة لإقحام تونس في سياسة المحاور بحسب قوله.

واعتبر رئيس كتلة حركة “الشعب” البرلمانية أن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من الوضع في ليبيا موقف سليم، مبيناً أن الرئيس يحاول تقديم مبادرة لأن يكون الحل ليبياً وقد طلب منه التنسيق مع دول الجوار لوقف تمدد التنظيمات المتطرفة ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا.

كما اعتقد أن موقف الرئيس التونسي على صواب وموقف حركة النهضة هو موقف تنظيم الإخوان ولا يمثل الموقف التونسي.