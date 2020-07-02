ليبيا – بحث وكيل وزارة دفاع الوفاق صلاح النمروش أمس الأربعاء مع السفير الإيطالي لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو مستجدات الأوضاع في البلاد وعمليات تدريب وتأهيل عناصر خفر السواحل بالرئاسي بحضور رئيس أركان الوفاق محمد المهدي.
اللقاء تناول بحسب مكتب إعلام دفاع الوفاق سبل تحقيق التعاون المشترك بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وتطويرها لغرض التصدي لهذه الظاهرة.
وبدوره، أكد السفير الإيطالي حرص بلاده على التعاون الأمني مع دفاع الوفاق بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين .
وتحدث النمروش عن الدور الذي تلعبه إيطاليا من أجل إرساء الأمن والسلام في ربوع ليبيا .
هذا وحضر اللقاء عن الجانب الليبي كلا من:” آمرو إدارة الهندسة العسكرية، جهاز حرس السواحل، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، مدير مكتب الشؤون العسكرية بوزارة الخارجية، مكتب التعاون الدولي بدفاع الوفاق “.
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