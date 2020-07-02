ليبيا – بحث وكيل وزارة دفاع الوفاق صلاح النمروش أمس الأربعاء مع السفير الإيطالي لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو مستجدات الأوضاع في البلاد وعمليات تدريب وتأهيل عناصر خفر السواحل بالرئاسي بحضور رئيس أركان الوفاق محمد المهدي.

اللقاء تناول بحسب مكتب إعلام دفاع الوفاق سبل تحقيق التعاون المشترك بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وتطويرها لغرض التصدي لهذه الظاهرة.

وبدوره، أكد السفير الإيطالي حرص بلاده على التعاون الأمني مع دفاع الوفاق بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين .

وتحدث النمروش عن الدور الذي تلعبه إيطاليا من أجل إرساء الأمن والسلام في ربوع ليبيا .

هذا وحضر اللقاء عن الجانب الليبي كلا من:” آمرو إدارة الهندسة العسكرية، جهاز حرس السواحل، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، مدير مكتب الشؤون العسكرية بوزارة الخارجية، مكتب التعاون الدولي بدفاع الوفاق “.

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