روما – افادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، إن أسعار الغذاء العالمية في يونيو سجلت أول ارتفاع لها في 2020، ما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسبب فيها كورونا.

وبلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 93.2 نقطة الشهر الماضي بارتفاع 2.4% عن مايو الماضي.

وقالت “فاو”، إنها عدلت أساس كل مؤشراتها إذ غيرت فترة الأساس إلى 2014-2016 بعد أن كانت 2002-2004.

وفي ظل استمرار الضبابية في الأسواق، انتعشت أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان لتصل لأعلى مستوى في عدة أشهر بعد انخفاضات حادة شهدتها في مايو الماضي، لكن أغلب أسعار الحبوب واللحوم ظلت تتعرض لضغوط.

وعدلت “فاو” أيضا توقعاتها بالزيادة لموسم الحبوب في 2020 بنحو 9.3 مليون طن، وتنبأت أن يبلغ الإنتاج العالمي قرابة 2.790 مليار طن بزيادة ثلاثة بالمئة عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في 2019.

المصدر: “رويترز”