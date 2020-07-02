ليبيا – أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في الـ13 من شهر يوليو الجاري لبحث موضوع تركيا، مشيرا إلى إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة.

لودريان وفي كلمة له أمام جلسة في البرلمان أمس الأربعاء وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” بناء على طلبنا سيُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد… فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص ربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى”.

هذا وحذر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات شرقي المتوسط خصوصا في المياه القبرصية قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.