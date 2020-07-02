انجلترا – أعرب جو أندرسون عمدة مدينة ليفربول الإنجليزية عن فخره بعلاقة المدينة مع النجم المصري محمد صلاح بقوله مازحا ليكون نجم “الريدز” خليفته كعمدة للمدينة.

ونقل موقع “ليفربول إيكو” قول العمدة أندرسون الذي يشجع إيفرتون الإنجليزي: “محمد صلاح شخص متواضع ونحن فخورون بعلاقته بمدينة ليفربول”.

وتابع: “هذا رصيد له كلاعب مصري وهو سفير كرة القدم المصرية في ليفربول وكرة القدم الإنجليزية”.

وواصل مازحا: “سأسمح لصلاح بالترشح لعمدة ليفربول إذا سمح لي بلعب كرة القدم مثله!”.

وأضاف: “ولكن إذا كان صلاح سعيدا بكونه عمدة ليفربول، فسيكون لديه أيضا الكثير من المشجعين والمؤيدين”.

وأثنى عمدة ليفربول على “الفرعون”: “صلاح يسعى للفوز بالبطولات وليس كسب المال فقط، لقد حقق نجاحا كبيرا مع ليفربول، وإذا استمر مع الفريق فسيواصل تلك النجاحات”.

وختم العمدة أندرسون كلامه: “آمل في أن يبقى مع الريدز لأنني أحب رؤيته وأنا أستمتع بكرة القدم التي يلعبها، أنا أحترم اللاعب وأقدره كثيرا”.

المصدر: liverpoolecho