فلسطين – أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، امس، تقريره الشهري حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وقال المرصد إن “2016 صهيونيا قد اقتحموا مسجد الأقصى خلال شهر يونيو الماضي، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية، بزيادة تقدّر بنحو 11% مقارنة بأعداد المقتحمين في نفس الشهر من العام الماضي”.

وذكر المرصد أنه “كان على رأس المقتحمين عدد من أعضاء (اتحاد منظمات الهيكل) المزعوم، وحاخامات ورؤساء المدارس المتطرفة، أبرزهم: يتسحاق لاوي، وشموئيل مورينو، وميخي يوسفي، وإيتي أليتسور، وإليشع ولفسون”، إلى جانب رئيس مجلس مستوطنات “غوش عتسيون”، ووزير الزراعة السابق، وعدد من أعضاء الكنيست السابقين وغيرهم.

وشدد المرصد على أن “محاولات تهويد المسجد الأقصى وبسط السيطرة الكاملة عليها من خلال تمكين المستوطنين من اقتحام الحرم الشريف لن تغيِّر من أحقية المسلمين الخالصة في المسجد المبارك”.

وأكد المرصد مواصلة دوره في “التوعية بالقضية الفلسطينية، وفضح انتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد المقدسات الإسلامية داخل الأراضي المحتلة”.

ناصر حاتم

المصدر: RT