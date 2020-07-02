ليبيا – أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض طالب وفقاً لمكتبه الإعلامي المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وأفاد المركز بأنه تم تخصيص رقم هاتف مجاني للطوارئ (195) للتواصل والرد على أي استفسار أو للحصول على استشارة أو مساعدة عند الشعور بأعراض اشتباه فيروس كورونا.

كما أعرب عن أمله بالتعاون وتقديم كافة التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لأداء مهامها في الاكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين وأخذ العينات والقيام بالإجراءات اللازمة لحجر أو عزل وفقاً لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات.