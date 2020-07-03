ليبيا – عقدت اللجنة الإيطالية-الليبية المشتركة أمس الخميس اجتماعها الاول في وزارة الداخلية بالعاصمة روما من أجل تعديل المذكرة الثنائية الموقعة عام 2017 بين روما وطرابلس حول التعاون في مجال الهجرة.

البيان الصادر عن وزارة الخارجية أشار بحسب ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية الى أن الطرف الايطالي أكد خلال الاجتماع الذي ساده مناخ بناء وايجابي هدف إحداث نقطة تحول كبيرة في مجال التعاون مع ليبيا في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية من خلال الالتزام بتطبيق القواعد المختصة بمجال حقوق الإنسان والاعتراف بالدور المركزي لوكالات الأمم المتحدة المختصة والاستغناء بصورة تدريجية عن نظام مراكز استضافة المهاجرين.

كما اتفق الطرفان حسب البيان على مواصلة المفاوضات مع اجتماعات جديدة في وقت قريب.