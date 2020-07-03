موناكو – أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة إيقاف العداء الكيني ويلسون كيبسانغ حامل الرقم القياسي العالمي السابق للماراثون لمدة 4 أعوام لمخالفته لوائح المنشطات.

وقالت وحدة النزاهة في بيان رسمي: “أوقفت محكمة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى العداء الكيني ويلسون كيبسانغ لمدة أربعة أعوام بداية من 10 يناير 2020 لعدم إبلاغه عن مكان تواجده وبسبب التلاعب عن طريق تقديم أدلة وشهادات زائفة”.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن كيبسانغ لم يبلغ عن مكان تواجده خلال أربع مناسبات ما بين أبريل 2018 ومايو 2019 في حين يعني عدم الإبلاغ عن مكان التواجد ثلاث مرات في غضون 12 شهرا الإيقاف التلقائي للرياضي المخالف.

وكان كيبسانغ الفائز ببرونزية الماراثون في أولمبياد لندن 2012 أوقف بصفة مبدئية في يناير الماضي لعدم إبلاغه عن مكان تواجده والتلاعب في تقديم الأدلة.

المصدر: رويترز