إيطاليا – اخترع زوجان إيطاليان كبسولة دفن فريدة، يوضع داخلها جثمان الإنسان بعد موته ليتحول لاحقا إلى شجرة، بهدف تحويل المقابر من ساحات مقفرة إلى غابات جميلة.

ويعمل الزوجان آنا سيتيلي وراؤول بريتزيل، على مشروع يحمل اسم “Capsula Mundi” الهادف لحماية البيئة من جهة وتخليد ذكرى الأحباء من جهة أخرى، عن طريق تحويل أجسادهم إلى أشجار “كل شجرة تدل على شخص”، وهو مشروع ثقافي وبيئي، يصور نهجا مختلفا للطريقة التي نفكر فيها بـ”الموت”.

وصمم الزوجان الكبسولة على شكل بيضة، مصنوعة من مواد قابلة للتحلل، يتم وضع رماد المتوفين داخلها، أو إدخال المتوفين داخلها بوضعية الجنين.

المصدر: “وكالات”