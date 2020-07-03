انجلترا – أعلن التشيكي ميلان باروش مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق اليوم الجمعة، اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الجاري عن عمر 38 عاما.

وكتب باروش في الموقع الرسمي لناديه الحالي بانيك أوسترافا التشيكي: “عقلي يريد المتابعة، لكن جسمي طلب التوقف. لدي مشكلات صحية منذ فترة طويلة، وجسمي يرفض العمل بالطريقة السابقة وكما أرغب”، مشيرا إلى إصابات بوتر أخيل.

يذكر أن باروش فاز عام 2005 بدوري أبطال أوروبا عندما كان يلعب في صفوف ليفربول، بعد عام من فوزه بلقب هداف بطولة أمم أوروبا 2004 التي استضافتها البرتغال بتسجيله 5 أهداف.

ولعب باروش خلال مسيرته لأندية أستون فيلا وبرنموث الإنجليزيين، وليون الفرنسي وغلطة سراي التركي، وملادا بوليسلاف وسلوفان ليبيريتس التشيكيين.

وكان باروش قد اعتزل على الصعيد الدولي عقب كأس أوروبا 2012، بعد أن سجل للمنتخب التشيكي 41 هدفا خلال 93 مباراة.

المصدر: وكالات