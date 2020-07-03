الإمارات العربية – شكر مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي “FBI” الإمارات، على جهودها الاستثنائية في مكافحة الجريمة الإلكترونية المنظمة العابرة للحدود.

وقال مدير المكتب كريستوفر ري، إن “جهود الشرطة الإماراتية أثمرت عن إلقاء القبض على ريمون الرونوا عباس الملقب بـ(هاشبوبي)، وأولاليكان جاكوب بونلي الملقب بـ(وود بيري)، في العملية النوعية (صيد الثعالب 2)”.

وثمن ري، التعاون الكبير والوثيق مع شرطة دبي، وذلك بعد أن تسلم مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية “هاشبوبي”، و”وود بيري” المطلوبين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجهت للمطلوبين تهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم غسيل أموال، واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال لصفة الغير بغرض الاحتيال الإلكتروني على الناس”.

وكذلك تهم “الاستيلاء على أموال، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في الاحتيال الإلكتروني”.

المصدر: “البيان”