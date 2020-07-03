الليرة التركية تسجل أدنى مستوى منذ مايو بعد قفزة في التضخم

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى منذ مايو بعد قفزة في التضخم

تركيا – تراجعت الليرة التركية مساء اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مايو بعد أن أعلنت وكالة ” فيتش”، أن تركيا لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية وأن دورة تيسيرها النقدي اقتربت من النهاية.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك حدث بعد أن قفز التضخم بأكثر من المتوقع.

وأنهت العملة التركية عند 6.88 ليرة مقابل الدولار في التعاملات المسائية.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من اليوم، أن التضخم قفز بأكثر من المتوقع إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، ليزداد بعدا عن هدف البنك المركزي التركي ويدفع المحللين إلى التنبؤ بأن زيادات سعر الفائدة تلوح في الأفق.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، إن هناك “احتمالات خفض كبيرة” لتوقعاتها بأن ميزان مدفوعات تركيا سيستقر في النصف الثاني من العام.

وأضافت: “لا تزال الضغوط الخارجية نقطة الضعف الائتمانية الرئيسية لتركيا”.

المصدر: رويترز