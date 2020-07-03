ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي وصول المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الخميس.

المريمي وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن الزيارة جاءت بناء على دعوة المقدمة من السلطات الروسية إلى رئيس مجلس النواب لزيارة روسيا لبحث مستجدات الأزمة الليبية والحلول المقترحة للخروج بالبلاد من الوضع الراهن.

وتابع أنه سيتم التباحث بشأنها العدوان والتدخلات التركية في الشأن الليبي الداخلي والتعاون الليبي الروسي المشترك في العديد من المجالات.

وكشف أن أهم الملفات التي سوف يناقشها المستشار عقيلة صالح مع الجانب الروسي الاعتداء التركي على الأراضي الليبية ودعمها للمليشيات التابعة لحكومة فائز لسراج وجلب المرتزقة إلى ليبيا جوا وبحرا وخرق كل المبادرات والاتفاقيات الدولية الرامية لحلحلت القضية الليبية سياسيا.

كما شدد على أن الموقف الليبي ثابت برفض التدخل التركي في الشأن الليبي كاعتداء على دولة مستقلة لها سيادتها وحدودها الدولية الأمر الذي ترفضه كل الأعراف الدولية.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أشار إلى أن الليبيين يرفضون التدخل التركي إضافة إلى كونه لا سند قانوني وشرعي أو منطقي له، قائلا:” هذه الدولة التي جاءت من بعيد لا يربطنا بها لا اتفاقيات ولا حدود وليست دولة جاره ولا دولة عربية”.