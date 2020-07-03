ليبيا – كشفت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن إجتماع مسؤولي الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء، بممثلين عن القيادة العامة للقوات المسلحة جرى خلالها مناقشات حول حل الميليشيات وذلك بعد التقدمات التي أحرزتها محادثات 5 + 5 برعاية الأمم المتحدة والتي مثلت فرصة متجددة وضرورة لمعالجة القضايا المتعلقة بالميليشيات في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت الخارجية الأمريكية أن هذا الإجتماع يأتي وفقًا لسياسة الولايات المتحدة بشأن الحياد في ليبيا يأتي وذلك بعد اجتماع مماثل يتعلق بموضوع حل المليشيات مع ممثلي حكومة الوفاق الأسبوع الماضي في زوارة.

وبحسب البيان الذي تابعته وترجمته المرصد : ” أكد الجانبان ممثلان عن القيادة العامة والولايات المتحدة أنه يجب أن يتمتع جميع الليبيين بحماية قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة خالية من الأخطار التي تشكلها الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب ” .

وأضاف البيان : ” وفد الجيش الوطني الليبي أطلع الوفد الأمريكي على التزامه بالحوار الذي تيسره الأمم المتحدة ومقترحات الجيش الوطني الليبي لإحراز تقدم في إصلاح قطاع الأمن وجهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج “.

ومن جانبه أكد الطرف الأمريكي من جديد على أن المليشيات التي تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال مزعزعة للاستقرار يجب ألا يتم التسامح معها وأن تواجه بالعقوبات الدولية.

وأشار الوفد الأمريكي لمعارضته جميع التدخلات الأجنبية في ليبيا وناقش ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية التي تسهلها الأمم المتحدة.

وأضاف البيان : ” الوفد الأمريكي أكد أن عمل الجيش الوطني الليبي مع مجموعة فاغنر الروسية، واستمرار إغلاق النفط يتعارض مع المصالح الأمريكية والليبية، ويقوض السيادة الليبية ويزيد من خطر الصراع الذي يمكن أن يضر بوضع النفط الحرج والبنية التحتية مؤكدة أن الوفدان جددا رغبتهما في الحد من تصعيد النزاع وإيجاد حلول مستدامة تؤدي إلى ليبيا آمنة وذات سيادة ومزدهرة.

ومثل الولايات المتحدة في هذا الاجتماع؛ مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي، اللواء ميغيل كوريا؛ ونائب مساعد وزير الخارجية هنري ووستر، وسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند فيما مثل وفد القيادة العامة رئيس هيئة القضاء والسيطرة اللواء عون الفرجاني، والأمين العام للقيادة اللواء عبد الكريم هدية، ومدير مكتب المشير حفتر اللواء خيرى التميمي.

المرصد – متابعات