تركيا – نقلت وسائل إعلام تركية عن والي محافظة صقاريا شمال غرب البلاد، أن انفجارا ضخما وقع في مصنع للألعاب النارية في المحافظة اليوم الجمعة بينما كان ما يتراوح بين 150 و200 شخص داخل المجمع.

وأضاف الوالي أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، حسب الحصيلة الأولية، مضيفا أن فرق الإطفاء عاجزة عن التدخل لاستمرار الانفجارات.

وبثت محطة “سي.إن.إن ترك” لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار، مشيرة إلى أن دوي انفجارات متتالية سمع عن بعد 50 كم من المصنع، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان المحليين، الذين نزل كثيرون منهم إلى الشوارع، ظنا منهما أن ما يحدث هو زلزال.

وحسب تقارير محلية، فإن وزير الداخلية التركي توجه برفقة وزير الصحة ووزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية إلى موقع الانفجار في صقاريا بناء على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تركية