ماتفيينكو قالت لصالح وفقاً لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قال إن المجلس يتوقع تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب.

وأشارت إلى أن روسيا تقدر رغبة صالح كرئيس للمجلس بالمساهمة في حل المشكلات المعقدة في ليبيا من خلال البحث عن حلول وسط.

وتابعت ماتفيينكو:” نتابع بعناية وبتعاطف الأحداث في بلدك نأمل ونحاول بكل وسيلة ممكنة التغلب على هذه المرحلة في حياة ليبيا حتى تصبح دولة مزدهرة مرة أخرى”.

واختتمت ماتفيينكو بالقول:” هذه ليست المرة الأولى تزور روسيا يسعدني بصدق اليوم أن تتاح لي الفرصة لمقابلتك وتبادل الآراء ونتطلع إلى محادثة مثمرة حول الوضع في ليبيا”.

ومن جانبه أكد المستشار صالح في كلمته على أن حكومة الوفاق غير شرعية ولم تحظى بثقة البرلمان ولا يمكن تسميتها بـ”الحكومة الشرعية” ، مضيفاً بأن هذه الحكومة واقعة تحت سيطرة ميليشيات مسلحة .

وأشار المستشار صالح بأن المجلس الرئاسي تم إختياره في إتفاق الصخيرات ليمثل الأقاليم التاريخية الثلاث ، مبيناً بأن هذا المبدأ انتهى بإستقالة 4 من أعضاء المجلس الرئاسي ، فضلاً على أن قرارات هذا المجلس تصدر بإجماع أعضائه بحسب الاتفاق السياسي نفسه.

وقال المستشار صالح بأن فائز السراج أصبح يعمل لوحده بمخالفة الاتفاق السياسي ووقع إتفاقية مع تركيا بمخالفة الاتفاق وعدم مصادقة البرلمان ، مبيناً بأنه في كل دول العالم حتى وأن وقع رئيس دولة منتخب لأي إتفاقية يجب أن يصادق عليها البرلمان .