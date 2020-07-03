ليبيا – أكد النائب عن حركة الشعب التونسية هيكل المكي أن العلاقة بين رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد ورئيس البرلمان التونسي رئيس حزب “النهضة الإسلامي” الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي متوترة منذ مدة حيث يحاول الأخير السطو على الصلاحيات في ما يخص الدبلوماسية والعلاقات الخارجية.

المكي وفي تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية أمس الخميس قال:” نبهنا مرارا إلى أن تلتزم مؤسسة البرلمان بالقانون الداخلي، لكن الغنوشي لا يفوت أي فرصة لانخراط النهضة في اللعبة مع حكومة السراج وهي حكومة غير حقيقية.. النهضة تريد جرّ تونس نحو الصراع الليبي مع حليفتها تركيا”.