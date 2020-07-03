فرنسا – اعتذر النجم السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، كريستوف دوغاري البالغ 48 عاما، بعد يوم من وصفه للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني “بالفتى المتوحد”.

وكتب دوغاري عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: “أنا آسف لتصريحاتي التي أطلقتها عن ليونيل ميسي، لم أكن أريد الإساءة للأطفال الذين يعانون من التوحد، لم تكن نيتي، أعتذر للأشخاص الذين أسأت إليهم”.

وصدم دوغاري أمس الخميس العديد من رواد الإنترنت من خلال الحديث عن ميسي أثناء مناقشة وضع غريزمان داخل “كامب نو” الحالي وما يتعرض له من قبل مدرب الفريق كيكي سيتين.

وقال مهاجم منتخب الديوك الحائز على كأس العالم 1998 في تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “غريزمان، مم تخاف؟ من فتى يبلغ طوله مترا ونصف مصاب بالتوحد؟ غريزمان يمكنه وضع ميسي في فمه إذا كانت هناك مشكلة”.

وأضحت مشاركة اللاعب الفرنسي، في الدقائق الأربع الأخيرة من مباراة برشلونة الثلاثاء الماضي أمام أتلتيكو مدريد، حديث الصحافة الفرنسية التي انتقدت مدرب الفريق الكتالوني كيكي سيتين.

المصدر: وكالات