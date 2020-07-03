غزة – أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من اكتشاف خلية موجهة من قبل المخابرات الإسرائيلية، وذلك خلال قيامها بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته امس إن الأجهزة الأمنية في غزة رصدت “تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقات مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام”.

وأضافت أنه تم ضبط معدات تقنية استخدمها عناصر الخلية في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة، فضلا عن مصادرة مبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية مكافأة من إسرائيل.

وتوصلت التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية إلى أنهم “كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد عناصر المقاومة خلال الأيام القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشارت إلى أن القبض على الخلية جاء في إطار “قيام الأجهزة الأمنية بواجبها في الحفاظ على استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، ومواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي وعملائه لاختراق الجبهة الداخلية”.

المصدر: RT