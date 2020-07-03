تتارستان – أظهر الإقرار الضريبي لرئيس جمهورية تتارستان الروسية وزوجته للعام الماضي، أن دخل رئيس الجمهورية كان أقل بنحو 54 مرة من مداخيل زوجته.

وبلغ دخل رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان في العام الماضي 8.8 مليون روبل، مقابل 8.5 مليون روبل للعام 2018، وفقا لما نشره موقع رئيس الجمهورية اليوم الخميس.

فيما بلغ دخل زوجته غولسين مينيخانوف عن العام الماضي 480.8 مليون روبل، ما يعني أنها حققت دخلا خلال العام الماضي يفوق دخل زوجها بنحو 54 مرة.

وفي العام 2019 مثل العام الذي قبله أظهر الكشف الضريبي أن زوجة رئيس تتارستان تمتلك في روسيا ثلاث قطع أرض ومنزلين وشقة وموقف سيارة.

بالإضافة لذلك تمتلك في الإمارات شقة سكنية ورثتها مساحتها 222.2 متر مربع، وموقفين لركن السيارة.

ووفقا لموقع “فوربس” تشغل زوجة رئيس جمهورية تتارستان منصب مدير شركة “لوتشانو”، حيث تمتلك حصة 51% في الشركة.

وتحتل المركز 23 في لائحة أغنى سيدات روسيا بثروة تقدر بنحو 100 مليون دولار.

المصدر: “إنترفاكس” + “فوربس”