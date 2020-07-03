ألمانيا – أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميا عن تعاقده مع النجم ليروي ساني قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة خمسة مواسم حتى صيف عام 2025.

وقال بايرن ميونخ، في بيان على موقعه الرسمي، إن ساني وقع على عقد انتقاله إلى صفوف الفريق البافاري حتى 30 يونيو 2025.

وأشار النادي الألماني إلى أن ساني سيبدأ التحضير للموسم الجديد في ميونخ خلال الأسبوع المقبل.

وقالت التقارير الصحفية، إن قيمة الصفقة بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بلغت 50 مليون يورو.

وأضافت أن اللاعب الألماني سيحصل على راتب سنوي مع البافاري بقيمة 17 مليون يورو.

وارتبط اسم ساني البالغ 24 عاما بالانتقال للعب في صفوف بايرن ميونخ منذ الصيف الماضي، ولكن بعد إصابته في الركبة، تراجع البايرن عن ضمه.

وهذا الصيف، عاد بايرن ميونخ مجددا للتفاوض بشأن ضم الدولي الألماني المميز ليروي ساني، وبالفعل نجحت الإدارة في التعاقد معه.

المصدر: twitter\FCBayern