صعود النفط أكثر من 2% مع ثبات مؤشرات البطالة الأمريكية

صعود النفط أكثر من 2% مع ثبات مؤشرات البطالة الأمريكية

الولايات المتحدة – ارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 2% اليوم، مدعومة بثبات مؤشر البطالة الأمريكية وانخفاض مخزونات الخام.

وتحدد سعر تسوية عقود خام برنت عند 43.14 دولار للبرميل، بزيادة 1.11 دولار.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 40.65 دولار للبرميل، مرتفعة 83 سنتا أو 2.1 بالمئة.

وزادت الوظائف الأمريكية غير الزراعية 4.8 مليون وظيفة في يونيو، متجاوزة التوقعات، رغم تنامي فقد الوظائف الدائمة.

قلصت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات إنتاج النفط والغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي منخفض للأسبوع التاسع على التوالي، وفقا لبيانات من شركة بيكر هيوز.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 7.2 مليون برميل من ذروة قياسية الأسبوع الماضي، وهو ما فاق التوقعات.

المصدر: رويترز