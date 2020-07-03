اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الجمعة، أن قواته دمرت 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة بدون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، منها 3 طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي “الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية” وفق ما قال، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: واس