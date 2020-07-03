الأردن – أعلنت وزارة الصحة الأردنية امس تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة بينها حالة وافدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 1136.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليوم حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم رصد 7 حالات شفاء جديدة، مما رفع حصيلة المتعافين إلى 899، مع بقاء مؤشر الوفيات عند 9 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 8533 فحصا مخبريا، ليصبح بذلك إجمالي الفحوصات التي أجريت حتى الآن 400933 فحصا.

تقوم وزارة الصحة حاليا بتوسيع جهود فرق التقصي الوبائي، وزيادة عدد الفحوصات المخبرية العشوائية، وذلك في ظل فتح غالبيّة القطاعات والسماح لمعظمها بالعمل.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق “أمان” للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة في وقت مبكر.

المصدر: RT