ليبيا – قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل إن حجم صادرات بلاده إلى ليبيا قد يصل خلال الفترة القريبة 10 مليارات دولار.

قرنفيل وفي تصريح نقلته وكالة “الأناضول” التركية أمس الخميس أضاف أن حكومة الوفاق وما وصفه بـ”عالم الأعمال في ليبيا” متلهفان جدا للاستثمارات.

وأوضح أن عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي وقدرة البلاد على إدراك واقعها يحتمان إنجاز المشاريع الاستثمارية بسرعة.

رئيس مجلس الأعمال إختتم بالقول:” تتواصل صادراتنا إلى ليبيا بشكل متزايد ويمكننا الوصول بها خلال فترة قريبة إلى 10 مليارات دولار “.