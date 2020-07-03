مع 10 أطنان من الأدوية.. وصول دفعة جديدة من الطلاب السوريين من الهند إلى دمشق

مع 10 أطنان من الأدوية.. وصول دفعة جديدة من الطلاب السوريين من الهند إلى دمشق

سوريا – وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة على متنها 250 طالبا يشكلون الدفعة الثانية من الطلاب السوريين في الهند.

وأعلنت وزارة النقل أن طائرة الخطوط الجوية السورية وصلت امس من مطار نيودلهي وعلى متنها إضافة إلى الطلاب 10 أطنان من الأدوية المقدمة من الهند إلى سوريا.

وكانت الدفعة الأولى وصلت في 21 من الشهر الماضي إلى دمشق من الهند.

يذكر أن عددا من السوريين الراغبين بالعودة ما زالوا بانتظار السماح لهم بالعودة بعدما علقت الحكومة السورية منذ 13 من مايو الماضي استقدام السوريين من الخارج، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT